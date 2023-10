23andMe notifica clientes sobre violação de dados em seu recurso "DNA Relatives"

Nos novos emails, cuja cópia foi vista pela Reuters, a 23andMe disse aos clientes que houve violação de uma ou mais contas conectadas às deles por meio do recurso "DNA Relatives".

Esse recurso permite que usuários de todo o mundo se conectem e compartilhem seus dados pessoais, incluindo rótulos de relacionamento, relatórios de ancestralidade e segmentos de DNA correspondentes, localização, ano de nascimento e nomes de família, entre outras coisas.

"Houve acesso não autorizado a uma ou mais contas 23andMe que estavam conectadas a você por meio do DNA Relatives", disse a empresa a clientes por email nesta terça-feira. "Como resultado, as informações do perfil DNA Relatives que você forneceu neste recurso foram expostas ao autor da ameaça."

A 23andMe oferece testes de DNA que ajudam os usuários a aprender mais sobre seus ancestrais. Desde a notícia do hackeamento, muitos clientes têm expressado preocupação com sua etnia e outras informações confidenciais que podem ser usadas contra eles caso sejam vazadas.

Vários usuários nas redes sociais disseram nesta terça-feira que receberam o email, mas não ficou claro quantos clientes foram informados. A porta-voz da 23andMe, Katie Watson, se recusou a comentar, citando que a investigação da empresa está em andamento, e referiu-se ao blog onde a empresa disse em 20 de outubro que estava desativando temporariamente os recursos no "DNA Relatives" para proteger a privacidade do usuário.

Anteriormente, a empresa havia dito que hackers podem ter usado credenciais vazadas de outros sites para violar contas da 23andMe. A companhia aconselhou os usuários a alterar suas informações de login e ativar a autenticação de dois fatores para evitar comprometimentos.