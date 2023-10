Parlamentares da UE enfrentam dificuldades para acordo sobre IA

A UE começou a trabalhar no projeto de lei sobre IA em 2021. Em maio deste ano, o Parlamento Europeu concordou com o projeto de legislação, incluindo novas regras sobre o uso de reconhecimento facial, vigilância biométrica e outros aplicativos de IA.

De acordo com as propostas, as ferramentas de IA serão classificadas de acordo com seu nível de risco percebido, de baixo a inaceitável. Os governos e as empresas que usam essas ferramentas terão obrigações diferentes, dependendo da recomendação.