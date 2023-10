Presidente-executivo da Apple se reúne com vice-premiê chinês em Pequim

Em setembro, a China ampliou as restrições ao uso de iPhones por funcionários públicos, dizendo aos funcionários de algumas agências do governo central que parassem de usar seus aparelhos da Apple no trabalho.

"A China está disposta a oferecer mais oportunidades para que as empresas financiadas por estrangeiros, incluindo a Apple, se desenvolvam no país", disse Ding a Cook em uma reunião na quinta-feira, de acordo com a rádio estatal chinesa.

Cook disse que a Apple está confiante nas perspectivas do mercado chinês e que está disposta a fortalecer a cooperação com a China em áreas como manufatura de ponta e economia digital, informou a rádio estatal.

(Reportagem de Ethan Wang e Bernard Orr)