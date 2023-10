TSMC espera "ano de crescimento saudável" após lucro acima das expectativas no 3º trimestre

A demanda por computadores pessoais e smartphones, dois dos impulsionadores de negócios da TSMC, deve liderar a recuperação, com o crescimento da inteligência artificial (IA) também aumentando a demanda por seus chips e embalagens avançados.

"Podemos esperar que 2024 seja um ano de crescimento saudável para a TSMC", disse o presidente-executivo da empresa, C.C. Wei, em uma reunião sobre o balanço, com a expectativa de que a empresa "se saia melhor do que o setor em geral" no próximo ano.

"Nesses dois meses, começamos a ver a demanda se estabilizar no mercado final de PCs e smartphones" e os controles de estoque se tornaram "mais saudáveis do que pensávamos".

Wei acrescentou que era muito cedo para dizer o quão forte seria a recuperação, pois os clientes continuam cautelosos devido à fraqueza macroeconômica e à lenta recuperação econômica da China.

Investidores ficaram atentos aos sinais para avaliar a força de qualquer recuperação, já que a ASML, fornecedora de ferramentas da TSMC, alertou sobre vendas estáveis em 2024 na quarta-feira, citando a cautela dos fabricantes de chips em novos investimentos.

A TSMC, a empresa listada mais valiosa da Ásia, disse que a receita do terceiro trimestre caiu 14,6% para 17,3 bilhões de dólares, em linha com a previsão anterior da empresa de 16,7 bilhões a 17,5 bilhões de dólares.