Nokia vai demitir até 14 mil funcionários por redução de demanda nos EUA

A Nokia, que fez eco aos comentários da Ericsson sobre a incerteza, no entanto, disse que espera uma melhora sazonal em seus negócios de rede no quarto trimestre.

A empresa não reduziu suas perspectivas para o ano inteiro.

"Continuamos acreditando no mercado no médio a longo prazos, mas não vamos ficar sentados, esperando e rezando para que o mercado se recupere tão cedo", disse Lundmark. "Simplesmente não sabemos quando ele se recuperará."

O 5G foi anunciado como uma tecnologia que daria início à era da automação e dos carros sem motorista, mas as empresas têm demorado a adotar a nova tecnologia.

Com o crescimento lento, as operadoras de telecomunicações têm enfrentado dificuldades com seus orçamentos de investimento e embarcaram em seus próprios cortes de custos. No início deste ano, a BT Group anunciou planos para cortar 55 mil empregados, enquanto a Vodafone planeja cortar 11.000.

"Esse deveria ser um setor voando alto, impulsionado pela demanda incessante por seus serviços... em vez disso, inúmeras perguntas continuam a ser feitas sobre a relevância e o futuro de longo prazo das operadoras", disse Kester Mann, analista da CCS Insight.