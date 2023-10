Meta permitirá que WhatsApp tenha duas contas conectadas ao mesmo tempo

(Reuters) - A Meta anunciou nesta quinta-feira que está introduzindo no seu aplicativo WhatsApp a possibilidade de o usuário ter duas contas conectadas simultaneamente.

Para configurar uma segunda conta, será necessário um segundo número de telefone e cartão SIM, ou um telefone que aceite multi-SIM ou eSIM, afirmou a companhia em comunicado no seu site. Basta abrir as configurações do WhatsApp, clicar na seta ao lado do seu nome e clicar em "adicionar conta".