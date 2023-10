Honda, GM e Cruise planejam iniciar serviço de transporte sem motorista no Japão em 2026

TÓQUIO (Reuters) - A Honda Motor disse nesta quinta-feira que pretende criar uma joint venture com a General Motors e a Cruise para começar um serviço de transporte sem motorista no Japão no início de 2026.

As três empresas pretendem estabelecer a joint venture no primeiro semestre de 2024, uma vez que o negócio depende de aprovação regulatória, informou a empresa japonesa em comunicado, sem fornecer detalhes financeiros.

A Cruise, unidade de "robotáxi" da norte-americana GM, oferece atualmente serviços limitados de transporte em San Francisco, assim como a rival Waymo operada pela Alphabet. A Honda disse em 2018 que investiria 2 bilhões de dólares na Cruise ao longo de 12 anos.