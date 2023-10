Grupos de mídia veem novos desafios conforme Google se aprofunda em IA

Desde maio, o Google começou a lançar uma nova forma de pesquisa alimentada por IA generativa, depois que observadores da indústria questionaram a proeminência futura do gigante da tecnologia no fornecimento de informações aos consumidores após a ascensão do ChatGPT, o chatbot de resposta a consultas da OpenAI.

O produto, chamado Search Generative Experience (SGE), usa IA para criar resumos em resposta a algumas consultas de pesquisa, sendo acionado se o sistema do Google determinar que o formato seria útil. Esses resumos aparecem no topo da página inicial de busca do Google, com links para “aprofundar”, de acordo com uma visão geral do Google do mecanismo SGE.

Se os produtores de conteúdo quiserem evitar que seu material seja usado pela IA do Google para ajudar a gerar esses resumos, eles deverão usar a mesma ferramenta que também impedirá que eles apareçam nos resultados de pesquisa do Google, tornando-os praticamente invisíveis na web.

O Google diz que as visões gerais geradas pela IA são sintetizadas a partir de várias páginas da web e que os links são projetados para serem um ponto de partida para aprender mais. Ele descreve a SGE como um experimento opcional para os usuários, para ajudá-los a evoluir e melhorar o produto, ao mesmo tempo que incorpora feedback de editores de notícias e outros.

Para as empresas de conteúdo, a nova ferramenta de busca é o mais recente sinal de alerta em um relacionamento de décadas em que ambos lutaram para competir com o Google pela publicidade online e confiaram na gigante da tecnologia para o tráfego de busca.

O produto ainda em evolução – agora disponível nos Estados Unidos, Índia e Japão – suscitou preocupações entre as empresas de conteúdo enquanto tentam descobrir o seu lugar num mundo em que a IA poderia dominar a forma como os usuários encontram e pagam pela informação, de acordo com quatro grandes empresas de conteúdo, que falaram com a Reuters sob condição de anonimato para evitar complicar as negociações em andamento com o Google.