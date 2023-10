Seca no Amazonas faz Samsung antecipar férias coletivas em Manaus, diz Suframa

O nível de água no Rio Negro atingiu o ponto mais baixo em pelo menos 121 anos na segunda-feira. O porto de Manaus, localizada onde o Rio Negro encontra o Rio Amazonas, registrou um nível de água de 13,59 metros. A altura representa o nível mais baixo desde que os registros começaram a ser feitos em 1902, superando o menor nível de todos os tempos anterior, registrado em 2010.

"Espera-se que no final do ano, quando o nível do rio estiver mais elevado, essas linhas já estejam novamente abastecidas com os insumos, e os funcionários possam retomar às atividades de produção", disse o vice-presidente da fábrica da Samsung em Manaus, Woo Yong Lee, à Suframa.

Procurada, a Samsung disse à Reuters que está ciente da atual situação e que se preparou para o incidente com antecedência.

"Iremos operar o nosso programa de produção de maneira flexível para responder a qualquer necessidade e minimizar o impacto", afirmou a empresa em nota.

A fábrica da Samsung em Manaus produz eletrônicos que vão desde tablets e smartphones a televisores e aparelhos de ar-condicionado. A empresa disse não ter ainda perspectiva de que a fábrica do grupo em Campinas (SP) possa vir a assumir a produção de Manaus.

A Samsung não divulgou o número total de funcionários na fábrica em Manaus, mas de acordo com seu site, em 2022, os polos da Samsung em São Paulo e no Amazonas somavam mais de 10 mil trabalhadores.