Meta lançará canais de transmissão no Facebook e Messenger

(Reuters) - A Meta anunciou nesta quarta-feira que lançará canais de transmissão, uma funcionalidade para a distribuição pública de mensagens de indivíduos no Facebook e no Messenger.

As empresas de mídia social estão introduzindo mais recursos para fortalecer o envolvimento entre aplicativos em meio a um ambiente online altamente competitivo. "Esperamos lançar nas próximas semanas", afirmou a Meta em comunicado.

O anúncio ocorre no momento em que os canais de transmissão do aplicativo rival, o Telegram, tem desempenhado um papel descomunal no conflito entre Israel e o Hamas, sendo o principal meio de comunicação usado pelo grupo islâmico palestino para se comunicar com o mundo.