Gravadoras processam empresa de IA Anthropic por direitos autorais sobre letras de músicas

(Reuters) - As gravadoras Universal Music, ABKCO e Concord Publishing processaram a empresa de inteligência artificial Anthropic em um tribunal federal do Tennessee, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, acusando-a de usar indevidamente uma quantidade "incontável" de letras de músicas protegidas por direitos autorais para treinar seu chatbot Claude.

O processo afirma que a Anthropic viola os direitos das gravadoras por meio do uso de letras de pelo menos 500 músicas, desde "God Only Knows" dos Beach Boys e "Gimme Shelter" dos Rolling Stones até "Uptown Funk" de Mark Ronson e Bruno Mars e "Halo" de Beyonce.

O advogado das empresas de música, Matt Oppenheim, se recusou a comentar o litígio, mas afirmou que o processo é "bem fundamentado pela lei de direito autoral que proíbe entidades de reproduzir, distribuir e exibir obras protegidas por direitos autorais de terceiros para construir seu próprio negócio, a menos que obtenham permissão dos detentores de direitos".