ASML prevê venda estável em 2024 com redução de demanda por chips

Os clientes estão "sendo muito cautelosos com o caixa, sendo muito cautelosos com o investimento e, como resultado disso, eles também estão muito cautelosos ao fazer pedidos", disse o diretor financeiro, Roger Dassen.

A empresa relatou lucro líquido de 1,9 bilhão de euros para os três meses encerrados em 30 de setembro, em linha com as expectativas dos analistas.

As encomendas líquidas somaram 2,6 bilhões de euros, em comparação com as vendas do terceiro trimestre de 6,7 bilhões de euros.

O analista Jos Versteeg, da InsingerGilissen, disse que a perspectiva geral da ASML continua forte. "Trata-se de um alerta de lucro e não estamos acostumados com isso vindo da ASML", depois de anos de rápido crescimento, disse ele.

Versteeg acrescentou que a empresa é afetada por questões de "timing", incluindo a conclusão de uma grande nova fábrica da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) nos Estados Unidos, bem como a cautela geral dos fabricantes de chips, já que os EUA e a Europa estão caminhando para uma desaceleração ou recessão.

Mas o mercado de chips se recuperará e os "fundamentos da ASML ainda são bons, muito bons", disse ele.