América Móvil tem tombo no lucro do 3º tri

As receitas teriam aumentado 3,8% se não fosse a valorização do peso mexicano em relação a todas as outras moedas, disse a América Móvil.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) caiu 3,6%, para 79,9 bilhões de pesos.

A previsão é de que o peso continue a se fortalecer ao longo do ano, o que pode afetar ainda mais os resultados.

Marissa Garza, analista do Banorte, disse que a América Móvil reportou um "resultado misto, alinhado com o que era esperado em termos operacionais, mas com queda em nível líquido devido a maiores perdas cambiais e a um encargo extraordinário".

BRASIL