Amazon lançará entregas com drones na Itália e no Reino Unido a partir de 2024

(Reuters) - A Amazon anunciou nesta quarta-feira que planeja começar a entregar encomendas por meio de drones no Reino Unido, na Itália e em um terceiro local nos Estados Unidos, como parte de seus esforços para expandir seu programa de entrega aérea.

Clientes nessas localidades terão a opção de receber seus pacotes por drone a partir do final de 2024, disse a gigante de comércio eletrônico em comunicado.

As entregas com drones serão integradas à rede de atendimento existente da Amazon e implantadas em locais que operam a modalidade de entrega no mesmo dia, acrescentou a empresa.