Snap salta mais de 10% em NY com expectativa sobre usuários em 2024

(Reuters) - As ações da Snap saltavam 11% nesta segunda-feira na bolsa de Nova York, após uma reportagem da mídia relatar que a empresa deverá ter mais de 475 milhões de usuários diários ativos em 2024, acima das expectativas de Wall Street.

O número de usuários relatado pelo veículo The Verge na sexta-feira, citando um memorando interno do presidente-executivo da Snap, Evan Speigel, aos funcionários, ultrapassa a estimativa do Visible Alpha de 447 milhões.

Esse número acima do esperado é um alívio para a dona do Snapchat, que tem lutado contra uma concorrência acirrada e um mercado publicitário fraco.