Mercado global de smartphones tem 3º tri mais fraco em uma década, diz pesquisa

Entre as empresas que ganharam participação de mercado no trimestre está a Huawei, que apesar das rigorosas sanções dos EUA, surpreendeu o setor este ano com o lançamento do smartphone Mate 60 Pro, que usa um avançado chip de fabricação chinesa.

Na comparação com o segundo trimestre, as vendas aumentaram 2% em todo o setor, impulsionando esperanças de que o mercado possa interromper a série de mais de dois anos de quedas anuais nos últimos três meses do ano.

A Counterpoint citou a linha do iPhone 15, que foi colocada à venda em setembro, como um fator que poderia ajudar a reavivar o crescimento nos mercados desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e Coreia do Sul.

"Após um setembro forte, esperamos que o impulso continue até o final do ano, começando com o impacto total da série iPhone 15", disse a empresa de pesquisa de mercado.

Até o momento, os mercados emergentes têm sido um ponto positivo para as vendas de smartphones em um ano que, de outra forma, seria mais fraco. No terceiro trimestre, o Oriente Médio e a África foram as únicas regiões a registrarem crescimento ano a ano, de acordo com dados da Counterpoint.

