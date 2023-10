Ferrari aceitará criptomoedas como pagamento nos EUA

Isso inclui a montadora de carros elétricos Tesla, que em 2021 começou a aceitar pagamentos em bitcoin, antes que o presidente-executivo da companhia, Elon Musk, anunciasse uma suspensão da modalidade citando preocupações ambientais.

A Ferrari disse que a decisão de aceitar moedas digitais veio em resposta às solicitações do mercado e dos lojistas, já que muitos dos clientes da marca de luxo investem em criptomoedas.

"Alguns são jovens investidores que construíram suas fortunas em torno de criptomoedas", disse o diretor comercial da Ferrari, Enrico Galliera. "Outros são investidores mais tradicionais, que querem diversificar seus portfólios."

Galliera não disse quantos carros a Ferrari espera vender por meio de criptomoedas. O executivo afirmou que a carteira de pedidos da empresa está forte e totalmente reservada até 2025 e que a empresa quer testar esse universo em expansão.

"Isso nos ajudará a nos conectar com pessoas que não são necessariamente nossos clientes, mas que podem comprar uma Ferrari", disse ele.

A empresa italiana, que vendeu 13.200 carros em 2022, com preços que começam em mais de 200.000 euros e vão até 2 milhões de euros, planeja estender a possibilidade de pagamento em moedas digitais para a Europa até o primeiro trimestre do próximo ano e depois para outras regiões onde a criptomoedas são legalmente aceitas. Os países onde as criptomoedas são restritas incluem a China.