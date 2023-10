Bitcoin devolve ganhos após BlackRock negar reportagem sobre aprovação de ETF

Mas o bitcoin despencou depois que uma repórter da Fox Business disse na rede social X que a BlackRock havia desmentido a reportagem.

A BlackRock confirmou posteriormente à Reuters que "a solicitação de iShares Bitcoin ETP ainda está sob análise pela SEC". Fontes próximas à SEC também confirmaram que o pedido ainda está pendente.

"Os mercados de cripto acabaram de mostrar o quão sensíveis são a qualquer potencial boa notícia, com sua recuperação prematura hoje em meio aos rumores da aprovação de um ETF de bitcoin à vista", disse Ben Laidler, estrategista de mercados globais da eToro.

Em uma publicação no X, a Coin Telegraph pediu desculpas por sua publicação anterior, que disse "levar à disseminação de informações imprecisas".

"Uma investigação interna está em andamento. Estamos comprometidos com a transparência e compartilharemos os resultados da investigação com o público assim que ela for concluída dentro de 3 horas", disse o veículo, que também excluiu sua publicação inicial.

Os mercados de criptoativos têm aguardado notícias sobre vários pedidos de ETF de bitcoin à vista pendentes, que, se aprovados, deverão impulsionar o investimento no setor. A SEC até então negou todos os pedidos de ETF de bitcoin à vista, alegando que os requerentes não demonstraram que podem proteger os investidores da manipulação do mercado.