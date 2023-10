TikTok detalha medidas para combater desinformação após exigência da UE

“O TikTok é contra o terrorismo. Estamos chocados e transtornados com os horríveis atos de terror em Israel, na semana passada. Também estamos muito tristes com a cada vez mais intensa crise humanitária ocorrendo em Gaza”, disse a rede social.

O TikTok, da empresa chinesa ByteDance, disse que suas ações incluíam lançar um centro de comando, fortalecer seus sistemas automatizados de detecção e remover conteúdo gráfico e violento, além de aumentar o número de moderadores que falam árabe e hebraico.

A rede social afirmou que está removendo conteúdo que ataca ou zomba das vítimas da violência ou até que incitam ataques. O TikTok também aumentou as restrições na elegibilidade para sua ferramenta de transmissão ao vivo e está cooperando com agências de aplicação da lei e trocando informações com especialistas.

(Por Philip Blenkinsop)