Stablecoin Tether nomeia o diretor de tecnologia como presidente-executivo

A Tether emite uma stablecoin, também chamada de Tether, que foi projetada para manter um valor constante de 1 dólar e é amplamente utilizada em negócios entre criptomoedas.

Há 83,5 bilhões de dólares em Tether em circulação, tornando-o a terceira maior criptomoeda do mundo depois do bitcoin e do ether, de acordo com a CoinGecko.

Pouco se sabe sobre van der Velde, que mantém um perfil público discreto. É Ardoino quem atua como o rosto público da empresa, publicando regularmente na plataforma de mídia social X e falando com jornalistas.

Ardoino tornou-se diretor de tecnologia da Tether em 2017, segundo a empresa. Ele disse no X na sexta-feira que estava "animado e humilde" para se tornar presidente-executivo.

Van der Velde disse no comunicado da empresa que Ardoino é "extremamente adequado para liderar a Tether nesta nova e empolgante era".

SONHOS DE ARDOINO