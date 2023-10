Reino Unido dá sinal verde para Microsoft comprar Activision por US$69 bi

Por Paul Sandle e Yadarisa Shabong

LONDRES - O Reino Unido finalmente liberou a compra da Activision Blizzard pela Microsoft, um negócio de 69 bilhões de dólares, depois de forçar a dona do Xbox a vender os direitos de streaming de games, incluindo "Call of Duty", para resolver preocupações com a concorrência.

O acordo foi bloqueado em abril pela Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido, que disse na ocasião que o negócio poderia dar à Microsoft domínio sobre o nascente mercado de jogos via streaming.