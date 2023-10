Chefe da UE alerta CEO da Alphabet sobre regras contra desinformação após ataque do Hamas

BRUXELAS (Reuters) - O chefe da indústria da União Europeia, Thierry Breton, alertou nesta sexta-feira o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, a aderir às regras de tecnologia do bloco após a disseminação de desinformação no YouTube na esteira dos ataques do grupo militante Hamas em Israel.

Breton lembrou Pichai, em carta divulgada em rede social, das obrigações da empresa estabelecidas pela Lei de Serviços Digitais (DSA), que exige que plataformas online de grande porte trabalhem mais para combater conteúdo nocivo e ilegal.

A carta é semelhante às enviadas ao longo desta semana ao proprietário do X, Elon Musk, e aos presidentes-executivos da Meta, Mark Zuckerberg, e do TikTok, Shou Zi Chew, mas sem um prazo de 24 horas para tomar medidas de combate à desinformação.