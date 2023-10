UE pede que Big Techs combatam conteúdo terrorista em plataformas após ataque do Hamas

LONDRES (Reuters) - A União Europeia reforçou a exigência de que as empresas de tecnologia removam conteúdo ilegal de suas plataformas, ou arrisquem enfrentar penalidades legais severas.

Após o ataque do grupo militante islâmico Hamas a Israel e os contra-ataques israelenses na Faixa de Gaza, as empresas de mídia social têm registrado um aumento na disseminação de desinformação relacionada ao conflito, como imagens adulteradas e vídeos com informações incorretas, além de imagens que mostram violência de forma explícita.

Na terça-feira, o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, disse a Elon Musk para conter a desinformação em sua plataforma de mensagens X, alertando que a rede social estava sendo usada para disseminar conteúdo ilegal e informações falsas após a recente violência no Oriente Médio.