HP prevê lucro de 2024 em linha com estimativas do mercado

(Reuters) - A HP previu resultado do ano fiscal de 2024 em grande parte em linha com as estimativas do mercado e aumentou dividendos, refletindo a estabilização da demanda no mercado de computadores pessoais.

Empresas como HP, Lenovo e Dell Technologies viram a demanda diminuir em relação aos picos atingidos durante a pandemia, quando o home office impulsionou vendas de laptops e outros dispositivos eletrônicos.

A fabricante de PCs também previu um fluxo de caixa livre para o ano fiscal de 2024 de 3,1 bilhões a 3,6 bilhões de dólares e espera devolver cerca de 100% desse valor aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.