Decisão sobre legislação da UE para Big Techs financiarem 5G deve ficar para próxima Comissão, dizem fontes

BRUXELAS (Reuters) - O chefe da indústria da União Europeia, Thierry Breton, deve definir uma estratégia no próximo ano que exigirá que as grandes empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, ajudem a financiar a implementação do 5G e da banda larga em toda a Europa, deixando para a próxima Comissão Europeia a decisão de adotar ou não legislação, disseram fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira.

As operadoras de telecomunicações da Europa afirmam que o Google, da Alphabet, o Facebook, da Meta, a Netflix, a Microsoft e a Amazon devem arcar com parte dos custos, uma vez que representam uma grande parcela do tráfego na internet.

A Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Telecom Italia chamam isso de financiamento justo, enquanto as gigantes de tecnologia afirmam que se trata de um imposto sobre a internet.