Estas dicas podem ajudar a Geração Z a evitar fraudes financeiras online

Os membros da Geração Z têm três vezes mais chances do que os Baby Boomers de cair em um golpe online em 2022, de acordo com um novo relatório da consultoria Deloitte.

"Quando analisamos o motivo, foi porque os golpes estão sendo adaptados a essa geração", diz Tanneasha Gordon, diretora da Deloitte, que lidera o negócio de Dados e Confiança Digital da empresa.

Isso corrobora os relatórios separados da Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês), que constatou que as gerações mais jovens têm 34% mais chances de relatar que perderam dinheiro com fraudes em comparação com as pessoas com mais de 60 anos.

EXTREMAMENTE ONLINE

Os usuários de aplicativos populares, como Instagram, TikTok, WhatsApp ou Snapchat, geralmente estão na adolescência ou na casa dos vinte anos, o que constitui a Geração Z (nascidos entre 1997 e 2013).

Como essa geração está basicamente online o tempo todo, simplesmente há mais tempo e oportunidade de se deparar com golpes de compras, como mercadorias falsificadas ou produtos inexistentes, brindes e lojas falsas que só querem informações de cartão de crédito, falsificação de identidade ou golpes amorosos, além de emails de phishing para obter acesso a contas financeiras.