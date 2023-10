Apple atualiza software do iPhone 12 para atender a testes de radiação da França

Por Stephen Nellis e Chavi Mehta

(Reuters) - A Apple disse nesta terça-feira que planeja cumprir as exigências de testagem de radiação da França, lançando uma atualização que impedirá o iPhone 12 de usar mais energia quando o dispositivo estiver em contato com superfícies estáticas.

A Apple havia contestado as conclusões dos reguladores franceses que disseram que o iPhone 12, que está no mercado há três anos, emite radiação acima do permitido e interrompeu as vendas do dispositivo.