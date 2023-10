AMD vai comprar startup de software de IA em esforço para alcançar Nvidia

Ao longo de mais de uma década, a Nvidia construiu uma vantagem significativa no mercado de chips de IA por meio do software que fabrica e do ecossistema de desenvolvedores de software.

A AMD se comprometeu a investir na criação de uma coleção unificada de software para alimentar os diversos chips que a empresa fabrica.

"Estamos executando essa estratégia", disse o presidente da AMD, Victor Peng, em entrevista à Reuters. "E fazemos isso por meio de investimentos internos e aquisições externas."

A aquisição da Nod.ai se enquadra na estratégia porque sua tecnologia permite que as empresas implementem com mais facilidade modelos de IA ajustados para os chips da AMD. A Nod.ai vende sua tecnologia para grandes operadoras de centros de dados, entre outros clientes.

A AMD não divulgou os termos do acordo. A Nod.ai, sediada em Santa Clara, Califórnia, captou cerca de 36,5 milhões de dólares, segundo dados da PitchBook.

No início deste ano, a AMD criou o grupo de IA que abrigará a aquisição da Nod.ai, disse Peng. O grupo emprega cerca de 1.500 engenheiros, grande maioria deles relacionados a software, e a AMD planeja continuar expandindo a equipe com a contratação de 300 profissionais adicionais este ano, e mais em 2024.