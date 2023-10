Setor de tecnologia de Israel reforça segurança após ataques do Hamas

Por Max A. Cherney e Mica Rosenberg e Steven Scheer

(Reuters) - Empresas de tecnologia que operam em Israel vão reforçar a segurança, disseram investidores e analistas, depois que militantes do grupo palestino Hamas mataram centenas de israelenses no maior ataque em décadas ao país, no sábado.

As indústrias de alta tecnologia têm sido, há algumas décadas, o setor de mais rápido crescimento em Israel e crucial para o desenvolvimento econômico do país, sendo responsáveis por 14% dos empregos e quase 20% do Produto Interno Bruto.