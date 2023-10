Chefe de órgão antitruste alemão diz que IA pode aumentar domínio das Big Techs

FRANKFURT (Reuters) - O chefe do órgão de combate a cartéis da Alemanha alertou que a inteligência artificial (IA) pode aumentar o poder de mercado das gigantes de tecnologia, também chamadas Big Techs, e que os reguladores devem estar atentos a qualquer comportamento anticompetitivo.

Os comentários de Andreas Mundt destacam as preocupações regulatórias de que as gigantes da tecnologia, com suas vastas quantidades de dados de usuários, podem obter uma vantagem competitiva na nova tecnologia usada em casas inteligentes, buscas na web, publicidade online, automóveis e muitos outros produtos e serviços.

O Google, da Alphabet, e a Microsoft recentemente se tornaram rivais em inteligência artificial, com a Microsoft investindo pesadamente na OpenAI e o Google construindo o chatbot de IA Bard, entre outros investimentos.