ANÁLISE-Elon Musk pode perder batalha com SEC em investigação sobre Twitter

Poucos meses depois de Musk ter concordado com a SEC em examinar seus tuítes, a agência determinou que ele violou o acordo e o processou para que o cumprisse. Mas o juiz questionou o padrão "suave" do acordo para avaliar quando um tuíte era relevante e disse a ambas as partes para "vestirem as calças de razoabilidade" e resolverem o problema.

Depois disso, a SEC relutou em voltar ao tribunal, embora a equipe acreditasse que ele tivesse violado o acordo em ocasiões posteriores, informou a Reuters no ano passado.

No entanto, é improvável que o tribunal de San Francisco considere a má relação de Musk com a agência e, em vez disso, deverá se concentrar no fato de a SEC ter sido razoavelmente complacente com a agenda de Musk e outras considerações logísticas. Os advogados entrevistados pela Reuters disseram que a SEC parece ter cumprido esse requisito.

"Musk está tentando deixar claro que não aceita ser pressionado", disse Robert Frenchman, sócio da Mukasey Frenchman, que já defendeu clientes em questões da SEC.

"Não acho que seja provável que ele vença essa batalha."