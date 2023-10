Microsoft busca fechar acordo com Activision na próxima semana, diz site

(Reuters) - A Microsoft busca fechar seu acordo de 69 bilhões de dólares com a desenvolvedora de "Call of Duty", a Activision Blizzard, em 13 de outubro, caso obtenha aprovação do órgão regulador antitruste britânico, disse o portal The Verge nesta sexta-feira, citando uma fonte.

Em julho, a fabricante do Xbox prorrogou a data limite do acordo para até 18 de outubro a fim de obter mais tempo para garantir a aprovação do Reino Unido.

A Microsoft não quis comentar, enquanto a Activision não respondeu a um pedido de comentário da Reuters.