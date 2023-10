EXCLUSIVO-Tecnologia de chip RISC-V surge como nova batalha na guerra tecnológica entre EUA e China

A tecnologia RISC-V veio dos laboratórios da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e mais tarde se beneficiou do financiamento da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa do Pentágono (DARPA). Seus criadores a compararam a Ethernet, USB e até mesmo à Internet, que estão disponíveis gratuitamente e contam com contribuições de todo o mundo para tornar a inovação mais rápida e barata.

TECNOLOGIA USADA PELA HUAWEI

Os executivos da chinesa Huawei adotaram o RISC-V como um pilar do progresso do país no desenvolvimento de seus próprios chips. Mas os Estados Unidos e seus aliados também aderiram à tecnologia, com a gigante dos chips Qualcomm trabalhando com um grupo de empresas automotivas europeias em chips RISC-V e o Google da Alphabet dizendo que fará com que o Android, o sistema operacional móvel mais popular do mundo, funcione em chips RISC-V.

A Qualcomm não quis comentar. Seus executivos disseram em agosto que acreditam que o RISC-V acelerará a inovação em chips e transformará o setor de tecnologia.

O Google não respondeu a um pedido de comentário.

Se o governo de Biden regulamentar a participação das empresas norte-americanas na fundação sediada na Suíça da maneira que os parlamentares estão buscando, a medida poderá complicar a forma como as empresas de EUA e China trabalham juntas em padrões técnicos abertos. Isso também poderá criar obstáculos para a busca da China pela autossuficiência em chips, bem como para os esforços dos Estados Unidos e da Europa para criar chips mais baratos e mais versáteis.