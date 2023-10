Coreia do Sul adverte Google e Apple sobre possíveis multas por marketing de aplicativos

A KCC está notificando as empresas para que tomem medidas corretivas e deliberará sobre as multas, segundo o comunicado.

"O que a KCC compartilhou hoje é a 'pré-notificação' e nós analisaremos cuidadosamente e enviaremos nossa resposta. Assim que a decisão final por escrito for compartilhada conosco, analisaremos cuidadosamente para avaliar o próximo curso de ação", disse o Google em uma nota à Reuters.

A Apple também emitiu um comunicado, dizendo: "Discordamos das conclusões feitas pela KCC em seu Relatório de Examinador e acreditamos que as mudanças que implementamos na App Store estão em conformidade com a Lei de Negócios de Telecomunicações. Como sempre fizemos, continuaremos a nos envolver com a KCC para compartilhar nossas visões".

Em 2021, a Coreia do Sul aprovou uma emenda à Lei de Negócios de Telecomunicações que proíbe as operadoras de lojas de aplicativos de forçar os desenvolvedores de software a usar seus sistemas de pagamento.

A KCC disse que a aplicação de certos métodos de pagamento pelo Google e pela Apple e a "cobrança discriminatória de taxas para desenvolvedores de aplicativos nacionais" provavelmente prejudicarão o objetivo da lei de promover a concorrência justa.

(Reportagem adicional de Heekyong Yang)