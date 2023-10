Reino Unido pede investigação sobre computação em nuvem de Amazon e Microsoft

Por Paul Sandle e Yadarisa Shabong

LONDRES (Reuters) - O órgão regulador de mídia no Reino Unido pediu à autoridade antitruste do país que investigue o domínio de Amazon e Microsoft no mercado britânico de computação em nuvem.

O Ofcom disse que identificou características que dificultam o uso de vários fornecedores de serviços de computação em nuvem pelas empresas britânicas.