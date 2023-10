Clientes da FTX ainda têm problemas com colapso da plataforma de criptomoedas

Por Elizabeth Howcroft e Medha Singh

LONDRES (Reuters) - Para Lee Rees, de 43 anos, a FTX era uma das poucas bolsas de moedas digitais em que o operador de criptomoedas baseado em Londres ganhava a vida, lucrando com as diferenças de preços dos ativos. Quando a FTX entrou em colapso no ano passado, levou consigo 100 mil dólares de Rees, cerca de metade de sua renda anual.

"Isso afetou minha vida", disse ele. "É como se seu chefe não lhe pagasse. Você não consegue viver, não é mesmo?"