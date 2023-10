Vivendi deve expor ao governo italiano dúvidas sobre venda de rede da Telecom Italia

O presidente-executivo da Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, e o presidente do conselho de administração da empresa, Yannick Bollore, estão se preparando para reiterar suas preocupações quanto ao negócio quando se encontrarem com o ministro da Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, em Roma, na quinta-feira, disseram as fontes.

A venda foi efetivamente endossada pelo governo direitista da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que autorizou o Tesouro a se juntar à oferta da KKR, à medida que a rede é considerada de interesse nacional estratégico.

Com sua participação de 24% no capital votante, a Vivendi poderia atrapalhar qualquer votação de acionistas da Telecom Italia sobre o negócio ou, posteriormente, contestá-lo nos tribunais.

A Vivendi expressará ao ministro suas preocupações sobre a sustentabilidade do negócio remanescente da Telecom Italia sob os termos da venda, enquanto o "valuation" da transação também segue sendo um obstáculo, de acordo com as fontes.

O grupo francês, que deixou o conselho da Telecom Italia em janeiro, após uma rodada de negociações infrutíferas com o governo sobre o futuro da empresa italiana, colocou um preço de 31 bilhões de euros para apoiar a venda da rede, disseram fontes anteriormente.

(Reportagem de Elvira Pollina)