Meta começa a disponibilizar ferramentas de IA generativa para todos os anunciantes

Na semana passada, a empresa anunciou que em breve as empresas poderão usar a IA em mensagens comerciais no Messenger e no WhatsApp para se comunicar com clientes.

O portfólio de produtos de IA da Meta inclui seu modelo de linguagem "Llama 2" e o chatbot Meta AI, que consegue gerar respostas de texto e imagens fotorrealistas.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru; reportagem adicional de Katie Paul)