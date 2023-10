MB avalia abrir frente de expansão internacional em distribuição de tokens

A MB, da holding 2TM e que tem 3,8 milhões de clientes, movimentou 40,3 bilhões de reais em 2021, mas não forneceu os números do ano passado.

Tota disse que a MB pretende elevar as operações no mercado institucional - no qual hoje, por exemplo, permite que empresas ofertem negociação de criptoativos em seus aplicativos -, um outro modo para que fique menos exposto aos riscos de uma exchange em um mercado volátil.

"Se em 2020-2021 foi um ciclo de crescimento essencialmente de varejo, agora, talvez, seja um ciclo que não seja somente de varejo", disse.

O executivo afirmou que a recente demissão de 8% da equipe da MB - são cerca de 300 funcionários atualmente - anunciada em meados de agosto, tem relação com esse maior foco no atacado, e garantiu que a posição de caixa da companhia é "confortável", enquanto ainda "não é o momento ideal" para uma captação via mercado privado ou uma abertura de capital em bolsa, diante dos juros ainda elevados globalmente.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)