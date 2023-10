Google lança Pixel 8 e smartwatch com recursos de IA

(Reuters) - O Google lançou nesta quarta-feira os smartphones Pixel 8 e um novo smartwatch que integra sua tecnologia de inteligência artificial mais profundamente nos principais dispositivos de consumo da empresa.

O Google reforçou a linha Pixel com o recente processador para dispositivos móveis Tensor G3, que traz trabalha com vários modelos de aprendizado de máquina e IA generativa nativamente no dispositivo.

Os recursos de IA podem ajudar os usuários com fotografia, resumindo páginas da web e bloqueando chamadas de spam, disseram executivos no lançamento do aparelho em Nova York nesta quarta-feira.