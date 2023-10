Google combinará chatbot de IA generativa com assistente virtual

"Toda a tarefa é realizada por meio de algumas perguntas simples que você faz ao seu assistente, o que, em nossa opinião, é um conceito muito, muito poderoso", disse Sissie Hsiao, vice-presidente do Google Assistant e do Bard, em entrevista à Reuters.

A nova versão do assistente do Google terá acesso à câmera e ao microfone de um telefone celular e permitirá que os usuários insiram imagens ou áudio no modelo de linguagem ampla para ajudar a responder às perguntas, disse Hsiao. A versão não incluirá recursos geradores de receita, segundo a executiva, porque o Google ainda está na "fase de aprendizado" com a IA generativa.

"Queremos aprender como fazer disso uma grande experiência", disse a vice-presidente do Google.

O Google disse que o novo software estará disponível para seu programa de testadores confiáveis "em breve", mas não revelou uma data de lançamento geral. A empresa planeja lançar uma versão para Android e iOS.