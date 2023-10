Apple lança atualização de software para resolver problema de superaquecimento do iPhone 15

A atualização mais recente do software iOS 17 inclui "correções de bugs importantes, atualizações de segurança e resolve um problema que pode fazer com que o iPhone aqueça mais do que o esperado", disse um porta-voz da Apple nesta quarta-feira.

Após reclamações de que os novos smartphones estão ficando muito quentes, a Apple disse mais cedo essa semana que o dispositivo pode ficar mais quente nos primeiros dias "após a configuração ou restauração do dispositivo devido à atividade em segundo plano aumentada".

Segundo a Apple, atualizações recentes de alguns aplicativos de terceiros, como o Instagram, da Meta, o Uber, estavam sobrecarregando o sistema.

A empresa acrescentou que os modelos Pro não superaquecem devido ao seu design, e, na verdade, o novo revestimento de titânio melhora a dissipação de calor.

(Reportagem de Chavi Mehta em Bengaluru)