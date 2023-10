Dona da marca Nokia começa a fabricar smartphones 5G na Europa

Antes da HMD abrir suas operações na Hungria, a Europa não tinha fabricação de smartphones em larga escala, já que grandes empresas como Apple e Samsung fabricam seus telefones na Ásia para cortar custos.

A HMD disse que o primeiro modelo europeu foi projetado para clientes corporativos, alguns dos quais solicitaram segurança adicional em conjunto com seus parceiros de segurança de TI.

A empresa já armazena dados na União Europeia, com dados corporativos e de consumidores de todos os seus smartphones mantidos e processados em servidores na Finlândia desde 2019.

A companhia assinou em 2016 um contrato de licenciamento exclusivo de 10 anos com a Nokia Oyj, que já foi a maior fabricante de telefones do mundo, para produzir smartphones e tablets com a marca Nokia.

A edição europeia do Nokia XR21 tem preço a partir de 649 euros, informou a empresa.

Uma edição limitada de 30 unidades da linha de produção europeia em platina fosca estará disponível para compra no site da empresa a partir de 699 euros, informou a companhia.