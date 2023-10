Amazon lança serviço de audiolivros Audible no Brasil

"Estamos felizes em trazer a Audible para o Brasil e pela oportunidade de fomentar a rica tradição literária e de contação de histórias do Brasil", disse Bob Carrigan, presidente-executivo da Audible.

Carrigan explicou, sem citar números, que o investimento local está sendo realizado pelo empresa para ter seu catálogo como principal diferencial entre os concorrentes. "De modo geral, vemos a Audible investindo para que todas essas frentes ao redor desse negócio cresçam dado ao investimento do quanto acreditamos no mercado".

Além do acesso a 600 mil obras, sendo 5 mil em português, o Audible oferecerá a possibilidade de baixar obras e até 30% de desconto em compras adicionais. Entre outras funções estão os recursos offline, sincronização de dispositivos, marcação de "leitura" e alteração de velocidade.

"Temos o compromisso de produzir conteúdo de alta qualidade para nosso serviço no Brasil, onde já trabalhamos com 13 novos estúdios parceiros, mais de 500 narradores e produzimos mais de 1.500 audiolivros que chegam a mais de 14.000 horas de conteúdo", disse Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

O aplicativo da Audible funcionará em diversos dispositivos, incluindo dispositivos assistentes Echo e Alexa, smartphones, tablets, computadores e outros. Em média, os ouvintes baixam cerca de 20 audiolivros por ano, de acordo com dados da empresa.

"A ideia é trazer não só junto com esse catálogo, mas a qualidade, as melhores vozes possíveis para narrar esses livros para que esse catálogo continue crescendo. O que a gente apresentou hoje é a primeira oferta, é o começo, continuamos colocando esses títulos para dentro e tenho certeza que estamos fomentando esse mercado para crescer junto com editoras, estudios e talentos como uma nova oportunidade", disse Carrigan. A Audible foi comprada pela Amazon em 2008 e já estava presente nos Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Índia e Japão.