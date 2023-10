Startup japonesa cria robô de US$3 mi que se transforma em veículo

Por Satoshi Sugiyama e Chris Gallagher e Miyu Ito

YOKOHAMA, Japão (Reuters) - A Tsubame Industries desenvolveu um traje robótico de 4,5 metros de altura que se parece com o da popular série de animação japonesa Gundam e pode ser comprado por 3 milhões de dólares.

Chamado de ARCHAX, em homenagem ao dinossauro archaeopteryx, o traje tem monitores na cabine que recebem imagens de câmeras conectadas ao exterior para que o piloto possa manobrar os braços e as mãos do robô com ajuda de joysticks instalados no cockpit que fica dentro do tronco.