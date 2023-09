Sony aposta no negócio de produção virtual usando sua força em hardware

Por Sam Nussey e Miho Uranaka

TÓQUIO (Reuters) - A Sony está aumentando seu foco no negócio de produção virtual, no qual está observando um crescimento que bate o mercado, disse um executivo da empresa, aproveitando a força da tecnologia do conglomerado de entretenimento japonês.

O negócio, que oferece instalações de produção virtual para cineastas e emissoras, envolve o uso de uma parede de painéis de diodo emissor de luz (LED) que exibem imagens -- uma paisagem de ficção científica ou uma paisagem urbana do centro da cidade -- que são integradas à cena à medida que ela é filmada.