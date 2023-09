Empresa brasileira de software Nuvini prepara IPO na Nasdaq

O acordo proporcionará à empresa cerca de 60 milhões de dólares que serão usados ​​para adquirir mais startups, disse o presidente-executivo da Nuvini, Pierre Schurmann. O executivo acrescentou que a empresa tem 17 negócios potenciais em andamento no Brasil, mas também pretende expandir para outros países da América Latina.

"Nossa intenção é no começo do segunto trimestre (de 2024) evoluir com essas conversas que a gente tem, no México e na Colômbia especialmente", disse Schurmann, que também liderará a empresa combinada.

Entre os possíveis alvos estão startups SaaS de vários segmentos, disse, excluindo, no entanto, as fintechs, pelas suas avaliações “esticadas”, e as empresas da área da saúde, devido ao elevado nível de regulação do setor.