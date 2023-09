Plataforma de mídia social X pode dar lucro no próximo ano, diz CEO

"A velocidade da mudança e o escopo da ambição na X realmente não existem em nenhum outro lugar", disse Yaccarino.

Quando questionada sobre estimativas de terceiros que mostravam que os usuários ativos do aplicativo X haviam caído para o 25º lugar, atrás do aplicativo de relógio da Samsung, Yaccarino disse que as principais métricas sobre o tempo gasto estavam "com uma tendência muito, muito positiva", sem detalhar.

Ela acrescentou que cerca de 1.500 anunciantes retornaram à plataforma nas últimas 12 semanas, e que 90% dos 100 maiores anunciantes da empresa retornaram.

Embora Yaccarino tenha dito que a empresa poderá ser lucrativa no próximo ano, a X também está enfrentando uma série de processos judiciais que alegam que ela não pagou o aluguel de seus escritórios e milhões de dólares em indenizações a milhares de funcionários que foram demitidos.

No início da entrevista, ela disse que a X introduziu novas ferramentas de moderação de conteúdo e recursos para impedir que anúncios apareçam ao lado de determinados conteúdos, o que não existia antes da aquisição.

Yaccarino também defendeu o direito de Musk de se manifestar na plataforma. "A liberdade de expressão só é bem-sucedida se alguém de quem você discorda disser algo de que você discorda."