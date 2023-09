Executivo da Microsoft diz que acordos do Google com empresas mantiveram Bing em escala menor

WASHINGTON - Um executivo da Microsoft disse nesta quinta-feira em depoimento que a Apple e outros fabricantes de smartphones recusaram acordos de compartilhamento de receita que poderiam ajudar o mecanismo de busca Bing de sua empresa, mantendo o Google em posição dominante nesses dispositivos como mecanismo de busca padrão.

Jonathan Tinter, vice-presidente da Microsoft cujo trabalho tem sido ajudar o crescimento do Bing, testemunhou no julgamento do caso antitruste do Departamento de Justiça dos Estados Unidos contra o Google, da Alphabet.

O Departamento acusa o Google de pagar 10 bilhões de dólares anualmente a empresas de telecomunicações e fabricantes de smartphones para garantir que a pesquisa do Google seja a padrão em seus dispositivos. O governo argumenta que o Google abusou de seu monopólio na pesquisa e em alguns aspectos da publicidade.