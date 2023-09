Tesla trabalha em tecnologia para moldar parte inferior de carroceria em peça única, diz jornal

PEQUIM (Reuters) - A Tesla está trabalhando em uma atualização de sua tecnologia de "gigacasting" para fundir quase todas as peças da parte inferior da carroceria dos veículos em uma única estrutura, informou o Shanghai Securities News nesta quarta-feira, citando fontes anônimas próximas à montadora.

O jornal estatal chinês, que baseou sua reportagem em uma recente visita à fábrica da Tesla em Xangai, não informou quando e onde a atualização ocorrerá.

A Tesla foi pioneira no uso de prensas enormes com 6 mil a 9 mil toneladas de pressão de fixação para moldar as estruturas dianteira e traseira de seu Model Y em seu processo de "gigacasting", que reduziu os custos de produção.